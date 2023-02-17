Vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı

Bilecik'te güneşi gören vatandaşlar çarşı ve parklarda güneşli havanın tadını çıkardı.

Hava sıcaklığının 9 ile 12 derece arasında değiştiği kentte güneşli hava gün boyu etkili oldu. 2 haftadır soğuk havanın etkili olduğu şehirde bugün güneşle birlikte hava sıcaklığı 12 dereceye kadar yükseldi. Yaklaşık 2 hafta boyunca eksi 6'ları gören hava sıcaklığının ardından güneşi gören Bilecikliler güneşli havanın keyfini çıkardı. Yoğunluğun yaşandığı Tevfikbey Caddesi'nde bulunan Atatürk Parkı'nda ise çocuklar gönlünce eğlenirken, evde bunalan vatandaşlar da dışarıda yakınlarıyla vakit geçirdi.