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Vatandaşlar sahipsiz başıboş köpeklerden şikayetçi

Bilecik’te sürüler halinde gezen sahipsiz başıboş köpekler vatandaşları çileden çıkartırken, çocukların ne okula ne de parka güven içinde gidemediklerini söyleyerek çözüm bekliyor.

Bilecik'te sürüler halinde gezen sahipsiz başıboş köpekler vatandaşları çileden çıkartırken, çocukların ne okula ne de parka güven içinde gidemediklerini söyleyerek çözüm bekliyor.


Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Ümit Sokak ve çevre sokaklarda sürüler halinde gezen köpekler, vatandaşları çileden çıkardı. Burada mahalle sakinleri belediyeyi bu duruma bir önlem bulmasını isteyerek, "Çocuklarımız korkudan ne okula ne de parka inebiliyorlar. Parkları ve sokakları grup halinde gezen köpekler mesken tutmuş durumda. Bu köpek yoğunluğu sadece bu mahallede var ve bunun sebebini anlamış değiliz. Buna bir çözüm bulsun belediye yetkileri" dedi.

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