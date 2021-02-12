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Vatandaşlara 3 bin adet hurma fidanı dağıtıldı

Bilecik merkeze bağlı Bayırköy Beldesinde 3 bin adet hurma fidanı dağıtıldı.


"Beldemiz Topraklarıyla Buluşturma Projelesi" kapsamında Bayırköy Belediye Başkanlığı tarafından yüzde 60 destekli 3 bin adet hurma fidanı dağıtıldı. Konu hakkında açıklama yapan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Belediyemiz ve halkımızın el ele vererek başlattığı hurma fidanlarını 'Beldemiz Topraklarıyla Buluşturma Projelesi' kapsamında bugün yine 3 bin adet fidanı İzmir'in Ödemiş ilçemizden getirerek talep eden vatandaşlarımıza dağıtımını sağladık. Yüzde 60 belediye destekli olan fidanlarımızın beldemiz halkına ulaşmasında gayretleri ile desteklerini esirgemeyen Fatih Mahalle Muhtarımız Ahmet Zengin ağabeyimize ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

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