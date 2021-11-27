Vatandaşları için gece boyu ekiplerin başında durdu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde gece saatlerinde iki mahallede su patlağı meydana geldi. Patlağın yapılması için Yüzbaşı ve Çarşı Mahallerine bir süre su verilemedi. Pazaryeri Belediyesi Su ve Kanalizasyon ekipleri patlağa anında müdahale etti. Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in ise sorunun giderilmesi sırasında ekiplerin başında bekledi.

Yapılan çalışmalar sonrasında mahallere yeniden suyun verildiğini anlatan, Başkan Zekiye Tekin, “Yüzbaşı Mahallesi ve Çarşı Mahallesinin bir kısmında büyük bir su patlağı çalışması nedeniyle su verilememiştir. Ekiplerimizin kısa sürede arızanın gidermesinden sonra mahalle sakinlerimizin mağduriyeti giderilmiştir. Kısa süreli de olsa meydana gelen aksaklıktan dolayı Yüzbaşı ve Çarşı Mahallesi sakinlerimizden özür diler sabırlı ve anlayışlı tavırlarından dolayı teşekkür ederiz” diye konuştu.