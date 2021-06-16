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Vatandaşların alışverişlerini hijyenik bir ortamda yapmaları için çalışmalar sürüyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde vatandaşların alışverişlerini hijyenik bir ortamda yapmaları için çalışmalar sürüyorBozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kapalı pazar içerisinde her hafta düzenli olarak yapılan, iç mekan ve dış çevre temizliği ile vatandaşları alışverişlerini her daim hijyenik bir ortamda yapmaları için gayret gösteriyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde vatandaşların alışverişlerini hijyenik bir ortamda yapmaları için çalışmalar sürüyor


Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kapalı pazar içerisinde her hafta düzenli olarak yapılan, iç mekan ve dış çevre temizliği ile vatandaşları alışverişlerini her daim hijyenik bir ortamda yapmaları için gayret gösteriyor. Haftalık olarak yapılan kapsamlı temizliklerin yanı sıra kapalı pazardaki ekipler, pazarın açık olduğu günlerde rutin çevre temizliklerini de sürdürüyor.


Öte yandan Temizlik İşleri Müdürlüğü 7 gün 24 saat ilçenin dört bir yanında temiz bir çevre için aralıksız olarak çalışıyor.

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