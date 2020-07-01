Vatandaşların büyük sıkıntı çektiği yolda asfalt çalışması başladı

Bilecik'in İnhisar ilçesinde vatandaşların büyük sıkıntı çektiği yolda asfalt çalışması başlandı.

Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Koyunlu-Akkum ve Tarpak-Behçetiye köyleri arasında yol asfaltlanıyor. Bu güzergahı sıkça kullanan vatandaşların büyük bir sıkıntı yaşadıkları yolda, ilk olarak genişletme çalışması yapılmıştı. Ardından asfalt çalışmaların başladığı yolun en kısa biteceği öğrenildi. Yol bitince sürücüler hem geliş hem de gidiş güzergahlarında rahat rahat gelip gidecekler.