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Vefa Sosyal Destek Grubu birimini arayarak okumak için kitap istedi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 6.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 6. sınıf öğrencisi Ayşegül Beyhan, Vefa Sosyal Destek Grubu birimini arayarak okumak için kitap istedi. Ayşegül'ün kitap talebini öğrenen Kaymakam Naif Yavuz Ayşegül'le telefonla görüşerek kitap talebinden duyduğu mutluluğu ifade ederek kendisini tebrik etti. Öğrencinin istediği kitaplar temin edilerek Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından öğrenciye teslim edildi. Kitaplarını teslim alan Ayşegül, Kaymakam Yavuz'a ve birim görevlilerine çok mutlu olduğunu ifade ederek teşekkür etti.

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