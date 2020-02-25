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Vergi ülke kalkınmasında ve ekonomik büyümesinde önemli

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, verginin ülke kalkınmasında ve ekonomik büyümesinde önemli olduğunu söyleyerek, ’’Ülkenin kalkınması ve kamu hizmetlerinin topluma daha etkin ulaştırılmasının, ödenen vergilerle sağlanacağı bilincinin topluma anlatılması büyük önem arz etmektedir" dedi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, verginin ülke kalkınmasında ve ekonomik büyümesinde önemli olduğunu söyleyerek, ''Ülkenin kalkınması ve kamu hizmetlerinin topluma daha etkin ulaştırılmasının, ödenen vergilerle sağlanacağı bilincinin topluma anlatılması büyük önem arz etmektedir" dedi.


Vergi Haftası kutlamaları kapsamında Defterdar Mustafa Şahin ve birim müdürlerini kabul etti. Her yıl şubat ayının son haftası kutlanan Vergi Haftası kapsamında Defterdar Şahin ve birim müdürlerini makamında kabul eden Vali Şentürk, verginin toplum tarafından benimsenmesi ve vatandaşların vergilerini gönüllü olarak ödeme alışkanlığının arttırılması açısından önemli olduğunu ifade etti. Verginin ülke kalkınmasında ve ekonomik büyümesindeki önemine değinen Vali Bilal Şentürk, ''Ülkenin kalkınması ve kamu hizmetlerinin topluma daha etkin ulaştırılmasının, ödenen vergilerle sağlanacağı bilincinin topluma anlatılması büyük önem arz etmektedir. Toplanan vergiler, eğitimden sağlığa, ulaşımdan asayişe kadar hizmet olarak vatandaşlara geri dönmektedir. Onun için vergi kalkınma için çok önemlidir. Bir vatandaşlık görevi olan vergi ödemeyi, hepimizin yerine getirmesi gerekir" dedi.


Defterdar Şahin ve birim müdürleri çalışmaları hakkında Vali Şentürk'e bilgi verdi.

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