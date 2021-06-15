Verilen kurslar sayesinde büyük başarı elde ettiler

2'si sınavı geçerek başarı elde etti.

Gençlere yönelik birçok alanda hizmetlerini sürdüren Bilecik Belediyesi, verilen eğitimlerle adayları sınavlara hazırlarken, eğitime de büyük bir katkı vermiş oldu. Bilecik Belediyesi spor birimi uzman eğitmenler tarafından Şeyh Edebali Üniversitesi Spor Salonunda verilen kurslara katılan öğrenciler, belediye tarafından ücretsiz ulaşım hizmeti de aldı. Yaklaşık iki ay süren ve haftada 4 gün boyunca verilen eğitimler ile sınavı başarıyla geçen adaylar, hayallerini gerçekleştirmiş oldu.

Belediye Başkanı Semih Şahin, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Bilecik Belediyesi olarak eğitime ve gençlere katkı sunmaktan duyduğu mutluluğu belirterek, adaylara hayatlarında başarılar diledi.