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Vezirhan Beldesinin çalışmaları

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, belediye başkanlığı döneminde beldeye yaptığı projeleri açıkladı.

Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, belediye başkanlığı döneminde beldeye yaptığı projeleri açıkladı.


Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, yaptığı yazılı açıklamada, “Kapalı Halı Saha Tesisimizde kafeterya binamızın kaba inşaatı bitti. Doğalgaz bağlantısı yapıldı. Şu an doğalgaz iç mekan çalışmaları yapılıyor. Yeni Mahalle Konağımızda üst kat çalışmalarımız devam ediyor. Binamızın üst kısmı kapatılarak mahalle sakinlerimiz için güzel bir kullanım alanı yapmayı amaçlıyoruz. Cumhuriyet Meydanında Saat Kulemizin dış kaplama işi başladı. Meydanda çocuklarımız için oyun grupları çalışmaları başladı, siparişler veriliyor. Akıllı durağımızı koyacağımız alanın zemini hazırlandı. Allah kısmet ederse Akıllı Durağımız Cuma günü beldemize gelecek ve montajını yapacağız. Ekiplerimiz Cumhuriyet Meydanımızı, belde girişi bölünmüş yolumuzu ve belde mezarlık yolumuzu yıkayarak temizledi. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor” dedi.

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