Vezirhan halkı, belediyenin tesisi ihaleyle satmasına karşı

Gölpazarı Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Gergin yaptığı açıklamada, olayın Vezirhan halkı tarafından olumsuz karşılandığını, vakit varken kamuoyunun sesine kulak verilerek ihalenin iptal edilmesini söyledi. Bu ihalenin yeniden değerlendirip halk ile toplantı yapılarak karar verilmesinin daha doğru olacağını anlatan Gergin şunları söyledi:

"Son günlerde Vezirhan kamuoyunda gündem olan ve belediyemizin satma kararı aldığı halk arasındaki adıyla kıl çadır yerinin ihalesi hakkında gözlemlerimi paylaşmak istiyorum. Gördüğüm kadarıyla yerin satılması Vezirhan halkı tarafından olumsuz karşılanmaktadır. Yerin satılmasının aksine 287/3, 277/13, 278/1 ve 287/1 parsellerinde Belediyemize kazandırılması Belediyemiz için büyük kazanım olacaktır, yerin değerine değer katacaktır. Akaryakıt imarlı ve Vezirhan Belediyesinin en değerli yerini şu an satmak için çok elzem bir sebep olmalıdır. İmkânlarını az çok bildiğim Vezirhan Belediyesinin eminim ki yeni hizmetler için bir yer satmaya ihtiyacı yoktur. Böyle değerli bir yer, her zaman için Belediyenin elinin altında sigorta gibi durmalıdır, satış son çare olmalıdır. Ama illaki satış Belediyemizin olmazsa olmazı ise, her işimizi vatandaşa sorarak yapacağız diyen Başkanımız için bu satış bir fırsattır. Vakit varken ihalenin iptal edilip kamuoyunun sesine kulak verilerek satışın yeniden değerlendirilmesi ve halk ile toplantı yapılarak karar verilmesi daha doğru olacaktır."

Vezirhan Belediyesi Bilecik-İstanbul karayolu üzerinde '2015 Yılı Kırsalda Ekonomik Kalkınma Alanı' projesi kapsamında 3 adet işletme tipi kıl çadır yapıldı. Belediye tarafından çeşitli işletmecilere kiraya verilen tesis 3 milyon 100 bin TL muhammen bedeliyle 20 Ağustos günü saat 11.00'da Vezirhan Belediyesi hizmet binasında açık artırma usulü ihaleye çıkacak.