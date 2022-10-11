Vezirhan'da Köprülü Mehmet Paşa anıldı

Bilecik'in Merkez ilçesine bağlı Vezirhan beldesinde düzenlenen programla Köprülü Mehmet Paşa anıldı.

Köprülü Mehmet Paşa Camii'nin bulunduğu alanda düzenlenen etkinliğe Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, siyasi parti ve STK temsilcileri, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Programda vatandaşlarla bir araya gelen Vali Kızılkaya, selamlama konuşması yaparak tarihe iz bırakmış Osmanlı büyüklerinden Köprülü Mehmet Paşa'yı rahmetle andı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Refik Arıkan'ın konferans verdiği etkinlikte mehter takımı, kılıç kalkan ekibi, tasavvuf konseri ve sema gösterisi sergilendi.