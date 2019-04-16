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Vezirhanspor gol oldu yağdı

Bilecik 2.

Amatör Lig 4'üncü hafta müsabakasında Vezirhanspor, deplasmanda adeta gol oldu yağdı.


Amatör Lig 4'üncü hafta müsabakasında averajla lider Vezirhanspor, deplasmanda oynadığı Ertuğrulspor maçını 9-1 kazandı. Bilecik Sentetik Saha'da oynana müsabakanın 9'uncu dakikasında Vezirhanspor Göksel Başhan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın 40'ıncı dakikasında gelişen bir Vezirhanspor atağında Ertuğrulsporlu oyuncu Nihat Kaşıkçı topu kendi kalesine gönderdi. Bu gole durum 2-0'a gedi. Maçın 43'üncü dakikasında gelişen bir Ertuğrulspor atağında Eren Yağcı'nın golüyle durum 2-1'e geldi. Bu skor aynı zamanda da ilk yarının sonucu oldu.


Vezirhanspor ikinci yarı gol oldu yağdı


İkinci yarıya hızlı başlayan Vezirhanspor, 48'inci dakikada Emre Solmaz, 50'inci dakikasında Ogün Över, 53'üncü dakikasında Orhan Över, 60'ıncı dakikasında Göksel Başhan, 62'inci dakikasında Enes Arabacı, 70'inci dakikasında Göksel Başhan, 74'üncü dakikasında Metin Oktay'ın golüyle durum 9-1'e geldi. Maç bu skorla sonuçlanırken, Vezirhanspor puanını 12'ye çıkarırken, Ertuğrulspor ise; 6 puanda kaldı.

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