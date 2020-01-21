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Vezirhanspor'dan sert tepki

Vezirhanspor Kulübü İkinci Başkanı aynı zamanda taraftar temsilcisi Yunus Emre Merlan, Bilecik İl Tertip Kurulu’nun takımlarına 2 maç saha kapatma ve 3 maç seyircisiz oynama cezası kararına tepki gösterdi.

Vezirhanspor Kulübü İkinci Başkanı aynı zamanda taraftar temsilcisi Yunus Emre Merlan, Bilecik İl Tertip Kurulu'nun takımlarına 2 maç saha kapatma ve 3 maç seyircisiz oynama cezası kararına tepki gösterdi.


Merlan, yaptığı yazılı açıklamada, "Bilecik 1. Amatör Lig 14'üncü haftasında sahamızda oynanan Bayırköyspor müsabakasının maç sonrası yaşananlar yüzünden Vezirhansporumuza 2 maç saha kapatma, 3 maç seyircisiz maç oynama cezacı verilmiştir. Vezirhansporumuza yapılan bu operasyona sessiz ve tepkisiz kalmayacağız. Bilecik Amatör Futbolunu yönetenlerin tarafsızlığına artık inanmıyoruz. Bu karar ile ilgili gerekli her itiraz yapılacaktır. Biz de bu ilin çocuklarıyız. Bize dış kapının mandalı gibi davranan herkese gereken cevap en güzel şekilde verilecektir. Bilecik amatör sporunu yönettiğini zanneden bu heyetin bu talihsiz kararı bizim için yok hükmündedir. Bundan böyle Vezirhanspor olarak Bilecik'te düzenlenecek hiçbir istişare toplantısına ve yemeğine katılmayacağız" dedi.

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