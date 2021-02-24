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Virajı alamayarak şarampole giren otomobil sürücüsü yaralandı

Bilecik’te seyir halindeki bir aracın sürücüsü iddiaya göre, virajı alamayarak kontrolden çıkarak şarampole girdi.

Bilecik'te seyir halindeki bir aracın sürücüsü iddiaya göre, virajı alamayarak kontrolden çıkarak şarampole girdi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre; Bilecik'in Söğüt ilçesinden Bozüyük istikametine seyir halindeki 34 UY 3742 plakalı otomobil sürücüsü Özcan B., Kepen köyü Ulupınar mevkiine geldiğinde virajı alamayarak, yoldan çıktı. Araç şarampole düşerek, bir toprak parçasına çarparak durabildi. Yaşanan kazada araç sürücü Özcan B. yaralanırken, araç içinde yolcu olarak bulunan Saime B., kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı Özcan B.'nin hayati tehlikesi bulunmazken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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