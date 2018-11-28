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Vitraspor 10'uncu haftada galibiyetle tanıştı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Bozüyük Vitraspor ligin 10’uncu haftasında 3 puanla tanıştı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Bozüyük Vitraspor ligin 10'uncu haftasında 3 puanla tanıştı.


İzmir'in Bornova ilçesinin Çamdibi semtinde kurulmuş futbol kulübü Yeşilovaspor ile deplasmanda karşılaşan Bozüyük Vitraspor rakibini deplasmanda 2-0 yenerek, ligin 10'uncu haftasında 3 puanla tanıştı. BAL 10'uncuı hafta müsabakasına iyi başlayan Vitraspor maçın 34'üncü dakikasında Hakan Demir ile 1-0 öne geçti. Bu golden sonra iki takım karşılıklı buldukları atakları değerlendiremezken, ilk yarı deplasman ekibi Bozüyük Vitraspor 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçın ikinci yarısında orta sahada mücadele şeklinde devam ederken, maçın 80'inci dakikasında Hakan Aydemir Bozüyük Vitraspor'u 2-0 öne geçirdi. Bu golden sonra ataklar sonuçsuz kalırken, Bozüyük Vitraspor maçı 2-0 kazandı. Bozüyük Vitraspor bu galibiyle ile ligde ilk defa 3 puanla tanışırken, 14 takımlı ligde 4 puanla 13'üncü sırada yer aldı. Vitraspor linin 11'inci haftasında 2 Aralık pazar günü kendi evinde Kocaeli temsilcisi Başiskele Doğantepespor ile karşı karşıya gelecek.

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