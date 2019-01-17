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Vitraspor Antalya kampında moral buldu

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Bilecik temsilcisi Bozüyük Vitraspor, Antalya kampında moral buldu.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Bilecik temsilcisi Bozüyük Vitraspor, Antalya kampında moral buldu.


2018-2019 futbol sezonun ilk yarısında BAL 9'uncu grupta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet ile 14 takımlı ligde 13'uncu sırada tamamlayan Vitraspor, ilk yarıyı istediği yerde bitiremedi. Sezonun devre arasında Antalya kampında hazırlanan Vitraspor kamp sonrası Bozüyük'e döndü. Devre arasında Eskişehir temsilcisi Yunusemrespor'dan Ahmet Düzarat renklerine bağlayan Vitraspor, en az 2 oyuncuyu daha renklerine bağlayacağı öğrenildi.


Antalya kampını değerlendiren takım yönetici Ömer Kayıkçı, bu kampın takıma iyi geldiğin ve sezonun ikinci yarısında bir çıkış yakalayacaklarını belirterek, "7 ocak günü sezonun ikinci yarısını hazırlıklarına başladık. Takım olarak kamp yerini Antalya'yı seçtik. Burada güzel bir kamp geçirdik. Takım olarak iyi bir hava yakaladık. Sezonun ilk yarısının ilk 9 haftası bizim için kabus gibi geçti. son dört haftada 2 galibiyet bir beraberlik alarak biraz toparlandık. İkinci yarının ilk maçında kendi evimizde zorlu Gaziosmanpaşa maçıyla lig başlayacağız. Şuna hedefimiz önce ligde kalmak sonra sıralamada iyi bir yerde bitirmek" dedi.

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