İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vitraspor kan kaybetmeye devam ediyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Bozüyük Vitraspor ligin ilk yarısına gibi ligin ikinci yarısına da kötü başladı.


BAL 9'uncu grup 15'inci hafta müsabakasında Bozüyük İlçe Stadı'nda oynanan erteleme müsabakasında Bozüyük Vitraspor, İstanbul temsilcisi Gaziosmanpaşaspor'a 2-1 yenilerek, ligin ikinci yarısında oynandığı ikinci karşılaşmasını da kaybetmiş oldu. Maça iyi başlayan Bozüyük temsilcisi Vitraspor maçın 8'inci dakikasında gelişen atakta Gaziosmanpaşasporlu Muhammet Hüseyin Toka topu kendi filelerine gönderdi. Bu golle Vitraspor 1-0 öne geçti. Bu golden sonra maçta dengeyi kuran Gaziosmanpaşaspor maçın 15'inci dakikasında Cüneyt Çarbuğa ile durumu 1-1'e getirdi. Bu golden sonra ataklarına devam eden Gaziosmanpaşaspor maçın 36'ncı dakikasında Samet Yüksel ile bulduğu golle 2-1 öne geçti. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı deplasman ekibini 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.


Maçın ikinci yarısında ev sahibi Vitraspor beraberliği yakalamak adına sayısız gol pozisyonuna girerken, bu pozisyonlardan sonuç alamadı. Maç 2-1'Lik skorla sona ererken, Vitraspor 14 takımlı ligde 8 puanla 13'üncü sıradaki yerini korudu. Gaziosmanpaşa Spor bu galibiyle 23 puana yükselerek, 7'inci sırada yer aldı.


Öte yandan Vitraspor ligde düşme hattın bulunurken, en yakın rakibi Büyük Derbentspor arasında 6 puanlık fark oluştu. Vitraspor 16'ncı haftada kendi evinde ligin en sırasında 3 puanla yer alan Kütahya Çamlıcaspor ile karışacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.