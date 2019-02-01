Vitraspor kan kaybetmeye devam ediyor

BAL 9'uncu grup 15'inci hafta müsabakasında Bozüyük İlçe Stadı'nda oynanan erteleme müsabakasında Bozüyük Vitraspor, İstanbul temsilcisi Gaziosmanpaşaspor'a 2-1 yenilerek, ligin ikinci yarısında oynandığı ikinci karşılaşmasını da kaybetmiş oldu. Maça iyi başlayan Bozüyük temsilcisi Vitraspor maçın 8'inci dakikasında gelişen atakta Gaziosmanpaşasporlu Muhammet Hüseyin Toka topu kendi filelerine gönderdi. Bu golle Vitraspor 1-0 öne geçti. Bu golden sonra maçta dengeyi kuran Gaziosmanpaşaspor maçın 15'inci dakikasında Cüneyt Çarbuğa ile durumu 1-1'e getirdi. Bu golden sonra ataklarına devam eden Gaziosmanpaşaspor maçın 36'ncı dakikasında Samet Yüksel ile bulduğu golle 2-1 öne geçti. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı deplasman ekibini 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçın ikinci yarısında ev sahibi Vitraspor beraberliği yakalamak adına sayısız gol pozisyonuna girerken, bu pozisyonlardan sonuç alamadı. Maç 2-1'Lik skorla sona ererken, Vitraspor 14 takımlı ligde 8 puanla 13'üncü sıradaki yerini korudu. Gaziosmanpaşa Spor bu galibiyle 23 puana yükselerek, 7'inci sırada yer aldı.

Öte yandan Vitraspor ligde düşme hattın bulunurken, en yakın rakibi Büyük Derbentspor arasında 6 puanlık fark oluştu. Vitraspor 16'ncı haftada kendi evinde ligin en sırasında 3 puanla yer alan Kütahya Çamlıcaspor ile karışacak.