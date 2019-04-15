İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Vitraspor kendi evinde 1 puana razı oldu

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Bilecik temsilcisi Bozüyük Vitraspor kendi saha seyircisi önünde 1 puana razı oldu.


BAL 9'uncu grup 25'inci hafta müsabakasında Bozüyük Vitraspor kendi saha seyircisi önünde Kütahya temsilcisi Tavşanlı Linyit ile 0-0 berabere kaldı. Bozüyük 1. Nolu Çim Saha'da oynana müsabakanın ilk yarısında iki takım oyuncuları birbirlerine üstünlük kurmaya çalıştı. İlk yarıda karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı 0-0'lık skorla sonuçlandı. Maçın ikinci yarısında da iki rakip birbirlerine üstünlük kuramazken, maç başladığı gibi 0-0'lık skorla bitti. Bu beraberlikle puanını 24'e çıkaran Vitraspor 14 takımlı ligde 12'inci sırada yer aldı. Tavşanlı Linyit ise; 41 puanla 6'inci sıradaki yerini korusu. Ligin son haftasında Vitraspor, İstanbul deplasmanında Maltepespor karşısına çıkacak. Ligde düşen takımlar ise; Kütahya Çamlıcaspor ile Kocaeli temsilcisi Büyük Derbentspor oldu.


Bilecik temsilcisi Bozüyük Vitraspor ligde kalmasını garantileyerek, Bilecik Amatör Lig şampiyonu 1308 Osmaneli Belediyespor ile bir play-out maçı oynayacak. Bu maçı kazanan BAL'a çıkacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.