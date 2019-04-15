Vitraspor kendi evinde 1 puana razı oldu

BAL 9'uncu grup 25'inci hafta müsabakasında Bozüyük Vitraspor kendi saha seyircisi önünde Kütahya temsilcisi Tavşanlı Linyit ile 0-0 berabere kaldı. Bozüyük 1. Nolu Çim Saha'da oynana müsabakanın ilk yarısında iki takım oyuncuları birbirlerine üstünlük kurmaya çalıştı. İlk yarıda karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı 0-0'lık skorla sonuçlandı. Maçın ikinci yarısında da iki rakip birbirlerine üstünlük kuramazken, maç başladığı gibi 0-0'lık skorla bitti. Bu beraberlikle puanını 24'e çıkaran Vitraspor 14 takımlı ligde 12'inci sırada yer aldı. Tavşanlı Linyit ise; 41 puanla 6'inci sıradaki yerini korusu. Ligin son haftasında Vitraspor, İstanbul deplasmanında Maltepespor karşısına çıkacak. Ligde düşen takımlar ise; Kütahya Çamlıcaspor ile Kocaeli temsilcisi Büyük Derbentspor oldu.

Bilecik temsilcisi Bozüyük Vitraspor ligde kalmasını garantileyerek, Bilecik Amatör Lig şampiyonu 1308 Osmaneli Belediyespor ile bir play-out maçı oynayacak. Bu maçı kazanan BAL'a çıkacak.