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Vitraspor kendi evinde ilk mağlubiyeti aldı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Bozüyük Vitraspor kendi saha ve seyircisi önünde yenilirken, seyircisi önünde ilk mağlubiyetini aldı.


BAL 9'uncu lig 7'inci haftasında Bozüyük 1 Nolu Sentetik Saha'da oynanan Vitraspor- Beyoğlu Yeniçarşı mücadelesini deplasman ekibi 4-1 kazanırken, Vitraspor ligde ikinci yenilgisi aldı. Maça iyi başlayan konuk ekip Beyoğlu Yeniçarşı müsabakanın 11'inci dakikasında İliyaz Işık durumu 1-0'a getirdi. Bu golden sonra oyuna dengesini koyan Vitraspor maçın 17'inci dakikasında Yakup Demirci ile durumu 1-1'e getirdi. Maçın 45'inci dakikasında İliyaz Işık kensinin ve takımın ikinci golünü kaydederken, Beyoğlu Yeniçarşı 2-1 öne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarının sonucu oldu. İkinci yarıya iyi başlayan Beyoğlu Yeniçarşı maçın 50'inci dakikasında Mahsum Yaşarile durumu 3-1'e getirdi. Maçın 85'inci dakikasında oyuna sonradan giren Gani Balkan durumu 4-1'e getirdi. Bu gol aynı zamanda müsabakanın sonucu olurken, Vitraspor ligde ikinci yenilgisi aldı. Bu galibiyet ile Beyoğlu Yeniçarşı puanını 13'e çıkarırken, Vitraspor 11 puanda kaldı. Vitraspor ligde 7 haftada 2 mağlubiyet, 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Vitraspor ligin 8'inci haftasında Bursa temsilcisi Zaferspor deplasmanda karşılaşacak.

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