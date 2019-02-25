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Vitraspor kendi evinde Sultangazispor'a mağlup oldu

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9.

Grup 19'uncu hafta müsabakasında Bozüyük temsilcisi Vitraspor kendi sahasında İstanbul temsilcisi Sultangazispor'a mağlup oldu.


Bozüyük 1 Nolu Çim Sahada oynanan BAL 9. Grup 19'uncu hafta müsabakasında Bozüyük temsilcisi Vitraspor kendi saha ve seyircisi önünde İstanbul temsilcisi Sultangazispor'a 2-0 mağlup olarak, 3 haftalık yenilmezlik serisini bozdu. Maça deplasmana gelen 100 kadar taraftar desteğini alarak başlayan Sultangazispor, mücadelenin 34'üncü dakikasında Abdülsamet Yıldırım ile bulduğu golle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra ataklarına devam eden Sultangazispor, maçın 37'nci dakikasında Mehmet Arslan ile durumu 2-0'a getirdi. 3 dakika 2 golü kalesinde gören Vitraspor bu golden sonra toparlansa da ilk yarı konuk ekip Sultangazispor'un 2-0'lık üstülüğü ile sonuçlandı. Maçın ikinci yarısında iki takım oyuncuları karşılıklı buldukları atakları sonuçsuz bırakınca maçı Sultangazispor 2-0 kazandı. Bu galibiyet sonrası puanını 35'e çıkaran konuk ekip ligde 5'inci sırada yer aldı. Vitraspor ise; 15 puanla kalırken, 14 takımlı ligde 12'inci sırada düşme hattında yer aldı.


Vitraspor 20'nci haftada Vefaspor deplasmanına giderken, Sultangazispor kendi evinde lider Aliağa F.A.Ş.'yi konuk edecek.

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