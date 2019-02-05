Vitraspor rahat bir nefes aldı

Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Bozüyük Vitraspor kendi evinde lig sonuncusu Kütahya Çamlıcıspor'u 4-0 yenerek, rahat bir nefes aldı.

BAL 16'ıncı hafta müsabakasında Bozüyük Vitraspor kendi saha ve seyircisi önünde 14 takımlı 3 puanla lig sonuncusu olan Kütahya Çamlıcıspor'u 4-0 yenerek, rahat bir nefes aldı. Bozüyük İlçe Stadı'nda oynanan müsabakaya iyi başlayan Bozüyük Vitraspor maçın 4'üncü dakikasında Hakan Aydemir ile 1-0 öne geçti. Bu golden 2 dakika sonra gelişen ani bir Bozüyük Vitraspor atağında takımın golcüsü Hakan Demir topu filelere göndererek, takımını 2-0'a getirdi. Bu golden sonra iyice rahatlayan Bozüyük Vitraspor maçın 16'ncı dakikasında Hakan Aydemir kendisinin ikinci takımın 3'üncü golünü kaydetti. Bu golden aynı zamanda ilk yarının sonucu oldu. İkinci yarıya kontrollü bir oyunla başlayan Bozüyük Vitraspor maçın 60'ıncı dakikasında Fatih Yılmaz ile durumu 4-0'a getirdi. Bu golden sonra gelişen ataklar sonuçsuz kalınca maçı Bozüyük Vitraspor 4-0 kazandı. Bu galibiyle Vitraspor puanını 11'e çıkarırken, Kütahya Çamlıcıspor 3 puanla sonuncu sırada kaldı. 14 takımlı ligde 11 puanla 13'üncü sırada yer alan Bozüyük Vitraspor hafta 14 puanla 12'inci sırada yer alan Büyük Derbentspor deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bozüyük Vitraspor bu maçı kazanarak düşme hattından uzaklaşmaya çalışacak.