Vitraspor rahat bir nefes aldı

BAL 9'uncu grup 14'üncü hafta müsabakasında Vitraspor, Maltepespor'u 1-0 yenerek, ligde 7 hafta sonunda 3 puanla tanıştı. Bozüyük 1. Nolu Saha'da oynanan müsabakanın ilk yarısında iki takım oyuncuları birbirlerine üstünlük kurma çabaları sonuçsuz kalınca, ilk yarı 0-0'lık skorla sonuçlandı. Maçın ikinci yarısına taraftar desteğini alarak başlayan Vitraspor, maçın 55'inci dakikasında Sefa Cantürk'ün golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra maçta başka gol olmazken, Vitraspor maçı 1-0 kazandı. Bu galibiyet sonra 7 hafta sonra 3 puanla tanışan Vitrapor puanını 15'e çıkararak, tehlike bölgesinden ir nebze olsun uzaklaştı. Maltepespor ise; 19 puanda kaldı.

Vitraspor ligin 15'inci haftasında deplasmanda Bursa temsilcisi Gülbahçespor ile karşı karşıya gelecek.