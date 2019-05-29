Vitraspor yeni teknik direktörünü buldu

Bilecik'in Bozüyük ilçesini BAL'da temsil eden Vitraspor yeni sezon için teknik direktör N. Emre Özbayer ile anlaştı.

2018/2019 sezonunun sona ermesiyle birlikte yeni hoca arayışlarına başlayan Vitraspor yeni sezonda teknik direktör N. Emre Özbayer ile anlaştı. Eskişehir Demirspor'da antrenörlük hayatına başlayan Özbayer, Eskişehirspor'da altyapı ve A takım yardımcı antrenörlüğü görevlerinde bulundu. En son 3. Lig Erbaaspor'da A takım teknik direktörlüğü yaptı. Aynı zamanda TFF Tutor eğitmeni de olan Özbayer'e Vitraspor yönetimi başarılar diledi.