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Yaban hayvanları foto kapanlara takıldı

Bilecik’te görüntülenen yaban hayvanları doğa ve ormanların yalnız olmadığını gösterdi.

Bilecik'te görüntülenen yaban hayvanları doğa ve ormanların yalnız olmadığını gösterdi.


Bilecik Yaban Hayatı ve Ekoturizm üyeleri, Bilecik'te ormanlık alanlara yerleştirdiği foto kapanlar ile doğada yaşayan canlıları izlemeye devam ediyor. Grup üyeleri merkeze bağlı Abbaslık ile Kapaklı köyleri arasındaki foto kapan görüntülerini paylaşırken, görüntülerde dereye su içmeye gelen yaban hayvanları görüntülendi. Derede domuz sürüleri su içerken foto kapanlar sayesinde görüntülenirken, ayı ailesi, tilki ve tavşanlar da foto kapanlara adeta poz verdi.

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