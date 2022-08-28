Yağış sonrasında tüm imkanlarıyla seferber oldu

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'ndan (AFAD), Bilecik'in de içinde bulunduğu 11 il için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından, ekiplerin saha çalışmaları sürüyor. Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ve başkan yardımcıları da çalışmalara destek verdi. Başta Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı çalışanlar olmak üzere birçok birim personeli, biriken çamur ve çöpleri toplayarak, cadde ve sokaklarda yıkama işlemi başlattı.

Zabıta Müdürlüğü ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekiplerinin de talep ve şikayetleri aldığı çalışmalar çerçevesinde, su basan evlerde belediye çalışanları tarafından temizlik çalışması yapıldı.

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı çalışanlar da kurum bahçeleri ve sitelerde meydana gelen ağaç kırılma olaylarına müdahale ederek, kırılan ağaçları temizleyip yolları açtı.