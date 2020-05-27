İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yağmur nedeniyle parklar ve sokaklar boş kaldı

Sokağa çıkma kısıtlamasının 0-14 yaş gurubu için kalkmasıyla birlikte dışarı çıkmak isteyen çocuklar, soğuk hava ve yağmur engeline takılırken, parklar ve sokaklar boş kaldı.


Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı boyunca 4 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bugün itibariyle tüm Türkiye'de sona erdi. Bilecik'te dışarı çıkmak için saat 11.00'ı bekleyen 0-14 yaş arası ç çocuklar ve aileleri yağmur engeline takıldı. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağmurun başlaması sebebiyle evlerinden çıkamayan çocuklar parkları boş bıraktı.


Meteorolojiden alınan verilere göre hava sıcaklıkları ise hafta sonuna kadar serin ve yağmur yağışlı olarak seyredeceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.