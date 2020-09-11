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Yağmur suyu hatlarında rögar temizliği ve bakımı

Bilecik Belediyesi, Şerifpaşa Camisi, Dedeoğlu Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerindeki noktalar başta olmak üzere birçok bölgede yapılan yağmur suyu hatlarındaki rögarlarda bakım ve temizleme çalışması gerçekleştirdi.


Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Bayındırlık Birimi ekipleri tarafından vatandaşların oluşan ani yağışlardan zarar görmemeleri amacıyla birçok noktada yapılan yeni yağmur suyu hatlarındaki rögarlarda temizleme ve bakım çalışması gerçekleştiriliyor. Başta şehir merkezi olmak üzere birçok cadde ve sokakta, yeni yağmur suyu hatları ve kaldırım çalışması gerçekleştiren ekipler, özellikle su yoğunluğunun oluştuğu alanlardaki rögarları kış mevsimine hazırlıyor. Diğer yandan kanalizasyon ve rögar temizliğini de yapan ekipler ayrıca yağışlar sonucu dolan ve işlevsel olmayan mazgallarda da temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

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