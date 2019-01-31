Yağmur suyu ve içme suyu sorunu çözülüyor

Bozüyük Belediyesi tarafından ilçe genelinde altyapı ve revize çalışmaları devam ederken, Yeşilkent Mahallesi'ne içme suyu temin eden ana hattın sıklıkla arızaya sebep olan demiryolu ile İsmet İnönü Caddesi arasındaki kısmı da yenileniyor.

Ayrıca 4 Eylül Mahallesi ile İsmet İnönü Caddesine ilçenin kuzeyinden ve fabrikalar bölgesinden gelen su baskınlarına sebep olan yağmur suyu yoğunluğu İsmet İnönü Caddesi ile DDY arasına hat çekilerek azaltılmış olacak. Böylelikle su baskınlarının ve bölgesel olarak yağmur sularının toplanmasının önüne geçilmiş olacak. Bu çalışmalarla birlikte yine ek olarak bölgedeki ekonomik ömrünü yitirmiş olan kanalizasyon hatları da yenileniyor. Çalışmalarına aralıksız olarak devam eden Bozüyük Belediyesi ekipleri ilçedeki altyapıya bağlı tüm sorunları ortadan kaldırma noktasında büyük çaba harcıyor.