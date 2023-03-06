Yakacık Köyü Muhtarı Yıldırım: "Üretici değil aracı para kazanıyor"

Türkiye'nin yüzde 50 marul ihtiyacını karşılandığı Bilecik'in Söğüt ilçesinde marul toptan satış fiyatı 2-3 liraya alıcı bulurken, 27 kilometre uzaklıktaki Bilecik pazarında ise marul 5 ile 7 TL arasında değişen fiyatlardan satılıyor.

İstanbul ve çevre illere çok miktarda sebze gönderdiği için 'Marmara'nın küçük Antalya'sı olarak bilinen Bilecik'in Söğüt ve İnhisar ilçelerinde yaklaşık 7-8 milyon kök marul dikimi oldu. Bu rakamlarla Türkiye'nin yüzde 50 marul ihtiyacını karşılamış oluyor. Söğüt ve çevresinde üreticiler rekolteden memnun olurken, marul bu yıl toptan 2 ile 3 liraya satılıyor. Bilecik pazarında bu fiyat 5 ile 7 TL arasında değişirken, büyük şehirlerde ise fiyatlar 10 ile 15 lira arasında satılıyor.

"Vatandaşa biraz pahalı geliyor ama bizde maliyetimizi karşılamak zorundayız"

Marul üreticisi Münevver Atabay, "Bu marulları kendimiz köyümüzde yetiştiriyoruz. Geçen sene fiyatı üç liraydı bu sene mazotun işçi parasının da artması sebebiyle fiyatlarımız yükseldi. Vatandaşa biraz pahalı geliyor ama bizde maliyetimizi karşılamak zorundayız bu fiyatlara satmamız gerekiyor" dedi.

"Fiyatlarımız normal geçen seneyle arasında çok bir fark yok"

Diğer bir üretici Mustafa Çiloğlu Deresakarı köyünden sebze meyve ve marul ürettiğini söyleyerek, "Bu ürünler benim kendimin, marul, maydanoz, roka, dereotu, pırasa yetiştiriyoruz. Müşterilerden memnunuz. Fiyatlarımız normal geçen seneyle arasında çok bir fark yok. Yakın zaman da beklenen bir zamda gözükmüyor" dedi.

"Üretici değil aracı para kazanıyor"

Yakacık Köyü Muhtarı Hüseyin Yıldırım üreticinin para kazanmadığı aradaki halci ve toptancıların para kazandığı anlatarak, "Yakacık köyünde şuanda 400 dönüm marul var, bu da 3 buçuk 4 milyon civarı marul yapar. Türkiye'nin kış ayındaki marul ihtiyacının yüzde 50 ile 60'ını bizim Marmara'nın küçük Antalya'sı diye adlandırılan Söğüt ve İnhisar'ın köyleri karşılıyor” dedi.