“Yalan Dolan” 4. Uluslararası Bozüyük Metristepe Tiyatro Günleri'nde

Bozüyük Belediyesi tarafından “Tiyatro Festivali Metristepe Kültür Merkezi'nde İzlenir” sloganı ile bu yıl 4.'sü düzenlenen Uluslararası Tiyatro Günleri'nde muhteşem gala programının ardından sahnelenen ve festivalin ilk oyunu olan “Yalan Dolan” adlı komedi oyunu Bozüyüklüleri kahkahaya boğdu.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde Cengiz Küçükayvaz Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Yalan Dolan” adlı 2 perdelik komedi oyunu yoğun ilgi gördü. Cengiz Küçükayvaz'ın yazıp yönettiği oyunda Cengiz Küçükayvaz, Züleyha Karyağdı, Hilmi Erdem, Onur Şan, Ethel Mulinas, Eray Türk, Tarık Karyağdı, Kirkor Dinçkayıkçı ve Yağmur Şimşek rol alırken oyun büyük beğeni topladı.

Oyunun sonunda sahneye gelen Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı “Bizler diyoruz ki sanata çok büyük bir destek vermemiz gerekiyor ve bu noktada sanatçılarımız bizleri kırmayarak bu festivallere geliyorlar. İnanın belki televizyon karşısında dizi seyretmek film seyretmek farklı olabilir. Ama hepiniz muhakkak ki şuna şahitsini; olayların birebir gelişmesi, işte size onu direk yansıtabilmesi, o olayların bizi düşündürdükleri ile tiyatro çok farklı bir konu. Ve özellikle de sanatçılarımızın bu noktadaki emekleri bence çok çok fazla. Ben bu ekibe böyle güzel bir oyunu izlettirdikleri için çok teşekkür ediyorum. Bu sene oyunlarımız 13 gün boyunca ücretsiz olarak devam edecek. Sanata ve sanatçıya muhakkak destek verilmesi gerekiyor diyoruz. Çünkü; gençlerimiz sanatçılarımızı örnek alarak acaba onları bir sanatçı yapabilir miyiz? Sanatçı olabilirler mi? İşte çocuklarımız farklı sanat dallarında bu başarıyı sağlarlarsa ne mutlu bizlere” diyerek oyuncuları başarılı performansları nedeni ile tebrik etti.