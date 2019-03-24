'Yalan Dolan' Bozüyüklüler ile bir kez daha buluştu

Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen kültür etkinlikleri kapsamında Cengiz Küçükayvaz Tiyatrosunun sahnelediği 'Yalan Dolan' adlı 2 perdelik komedi oyunu Bozüyüklü sanatseverlerle buluşturuldu.

Bozüyük Belediyesi, kültür ve sanat hayatına yön veren etkinliklerle ilçe halkını buluşturmaya devam ediyor. Mart ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Cengiz Küçükayvaz Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Yalan Dolan” adlı 2 perdelik komedi oyunu ikinci kez Bozüyüklülerle buluştu. Bozüyük Belediyesi tarafından "Tiyatro Festivali Metristepe Kültür Merkezi'nde İzlenir" sloganı ile geçtiğimiz yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Tiyatro Günleri festivalinin ilk oyunu olan komedi oyunu bir kez daha Bozüyüklüleri kahkahaya boğdu. Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak sahnelenen, Cengiz Küçükayvaz'ın yazıp yönettiği oyunda Cengiz Küçükayvaz, Züleyha Karyağdı, Hilmi Erdem, Onur Şan, Eray Türk, Tarık Karyağdı, Emek Uçarman Özgen ve Kirkor Dinçkayıkçı rol aldı. Yoğun ilgi gören 2 perdelik komedi türü oyunda, birbirleriyle çok sıkı olan dört arkadaş ve onların eşlerinin yaşadığı olaylar dizisi konu alınıyor. Salonu dolduran vatandaşlar oyunu ilgiyle takip ederken, gösteri sonunda sahneye gelen Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Keskin kısa bir selamlama konuşması yaparak “Tüm konuklarımızı ve oyuncularımızı Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Bizler Bozüyük Belediyesi olarak, Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı'nın öncülüğünde vatandaşlarımızı sanat ile buluşturmaya devam ediyoruz. Bu akşam çok güzel bir oyun sahnelendi. Bizlerle oldukları ve bu geceyi bizlere yaşattıkları için çok değerli Cengiz Küçükayvaz ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.

Salonu dolduran sanatseverlere de ayrıca teşekkür eden Keskin oyunculara plaket takdim etti.