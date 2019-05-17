Bilecik'te park halindeyken bir anda yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez İstasyon Mahallesi YHT ve Yeni Otogar yol ayrımında Yunus B.'ye ait 26 NK 854 plakalı park halindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa sürede tüm aracı sararken, polis çevrede aracın patlama ihtimaline karşı geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangını müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında araç kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.