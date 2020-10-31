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Yanan tırını gözyaşlarıyla izledi

Bilecik’te sıcak asfalt yüklü tırın kupa kısmında çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, aracın sürücüsü gözyaşları içinde yanan tırını dakikalarca izlemek zorunda kaldı.

Bilecik'te sıcak asfalt yüklü tırın kupa kısmında çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, aracın sürücüsü gözyaşları içinde yanan tırını dakikalarca izlemek zorunda kaldı.


Alınan bilgiye göre, Osmaneli-Bilecik karayolu Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine önünde Burak K. yönetimindeki dorsesinde sıcak asfalt yüklü 41 BK 108 plakalı tırın kupa kısmında alevler yükselmeye başladı. Yangına ilk olarak olay yerinden geçen bir beton mikseri müdahale ederken, alevlerin aracı sarması engellendi. Olay yerine gelen Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri araçta soğutma çalışmaları yaparken, trafik polisleri karayolunda geniş çaplı önlem aldı. Yangında tırın kupa kısmında büyük bir ölçüde hasar meydana gelirken, Osmaneli-Bilecik karayolu kontrollü bir şekilde tek şeritten verildi.


Yere oturarak gözyaşları içinde aracın yanışını izledi


Yangında sürücü Burak K., asfaltta oturarak gözyaşları içinde tırın yanışını izlerken, arkadaşları teselli etti. Burak K., aracını daha yeni bakımdan çıkardığını söyledi.


Öte yandan aracın ön camında "Yanmayalım mı?" yazısı dikkatlerden kaçmadı.

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