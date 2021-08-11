Yanan yaşlı kadını kardeşi kurtardı

Bilecik'te oturduğu evinde saçları ve elbisesi tutuşan kadını yanmaktan son anda kardeşi kurtardı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Çiftlik köyünde ikamet eden Fatma Usul'un (70), bilinmeyen bir sebeple kolları ve saçları yanmaya başladı. Kendini 'Ben yanıyorum' diyerek dışarı atan kadının sesini duyan kardeşi Ali Usul, alevlere müdahale ederek söndürdü. Yaşlı kadının saçları ve vücudunun çeşitli yerleri yandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaşlı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırdı. Olay anını İHA muhabirine anlatan Ali Usul, "Ben dışarıda koyunların yünlerini kırpıyordum. O anda 'Yanıyorum' diye bağırdı. Ben de koşup gittim, baktım tutuşmuş. Üzerini soydum, alevleri söndürdüm ardından 112'ye haber verdim" dedi.

Jandarma olay yerinde incelemeler yaparken, evin avlusunun içinde bulunan sobanın üzerinde bir kutu kibrit bulundu.