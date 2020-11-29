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Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen yangında tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen yangında tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Demirsu Sokak'ta Ufuk D.'ye ait ahşap evin bacasında yangın çıktı. Durumu fark eden komşuların yangını ev sahiplerine haber vermesiyle birlikte hemen itfaiye ekiplerine bilgi verildi. İtfaiye ekipleri olay yerine ulaştıklarında alevlerin kısa sürede tüm evi sardığı görüldü. İtfaiye ekipleri hızla yangına müdahale ederken yangın bitişikteki diğer evlere de sıçramadan söndürülerek soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Yangın sonrasında ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle 5 kişilik aile evsiz kalırken, yetkililerden yardım istediler.

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