İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Yangında 3 ev kül oldu

Bilecik’te bir evde çıkan yangın 2 eve daha sıçradı.

Bilecik'te bir evde çıkan yangın 2 eve daha sıçradı. Yangında 3 ev kül oldu.


Alınan bilgilere göre, Bilecik'in İnhisar İlçesine bağlı Tozman köyünde Niyazi Aydemir'e ait evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın büyüyerek, Eyüp ve Cafer Aydemir'e ait evlere sıçradı. Yangına İnhisar, Söğüt, Mihalgazi ve Yenipazar belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler de müdahale etti. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülürken, 3 ev kül oldu.


Olay yerine gelen İnhisar Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz evleri yanan ailelere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bilecik AFAD ekipleri de hasar tespiti yapmak üzere köye gitti.


İnhisar Jandarma Komutanlığı olayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.