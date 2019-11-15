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Yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Bilecik’in Söğüt ilçesinde yanan tek katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde yanan tek katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi.


Alınan bilgilere göre Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Küre köyünde İsmail Tuncel'e ait tek katlı ahşap evde sabahın erken saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine ve köye ait yangın söndürme tankerlerine bildirdi. Ekiplerin olay yerine gelmesiyle yangın kontrol altına alınırken, ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

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