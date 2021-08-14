İhlas Haber Ajansı

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Yangında görev alan itfaiye ekibine ‘Teşekkür Belgesi' verdi

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin orman yangınlarında gören alan itfaiye ekibini makamında ağırlayarak ‘Teşekkür Belgesi’ verdi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin orman yangınlarında gören alan itfaiye ekibini makamında ağırlayarak ‘Teşekkür Belgesi' verdi.


Başkan Şahin ülkenin birçok bölgesinde alevlere teslim olan orman yangınlarında görev alan Bilecik Belediyesi itfaiye ekiplerini makamında ağırlayarak ‘Teşekkür Belgesi' verdi. Başkan Şahin,” Gecesini gündüzüne katarak yangınla mücadele eden İtfaiye ekiplerimize yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

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