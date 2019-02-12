Yapılandırma borçları için son gün 28 Şubat

Bilecik SGK İl Müdürlüğü'nde basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen İl Müdürü Adem Bedir, "7143 Sayılı Kanun ile 2018 Mart ve önceki aylara ilişkin borçlarını yapılandıran paydaşlarımız, yapılandırmalarının bozulmasına sebep olan taksitlerini 28 Şubat 2019 tarihi sonuna kadar ödemeleri halinde yapılandırmaları devam edecektir. Aralık 2018 ve Ocak 2019 aylarında ödenmesi gereken taksitlerin son ödeme süresi de 28 Şubat 2019 tarihine kadar uzatılmıştır. Ödemelerini 28 Şubat 2019 tarihi sonuna kadar yapanlar, kanunun getirdiği avantajlardan yararlanmaya devam edecek. Buna göre, işverenlerimiz borcu yoktur belgesi alabilecek, istihdam teşviklerinden faydalanabilecekler. Genel sağlık sigortası kapsamında kurumumuza borcu bulunan sigortalılarımız da 2018 yılı Nisan ayı ve öncesine ait GSS borçlarını, 28 Şubat 2019 tarihi sonuna kadar gecikme cezası ve gecikme zammı olmadan ödeyebileceklerdir” dedi.