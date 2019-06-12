Yaralanan domuzu tellerden kurtararak doğaya saldılar

Bilecik'te tellerine sıkışarak yaralanan domuz, iğneyle bayılttıktan sonra tellerden kurtararak doğaya salındı.

Bilecik Şehir Mezarlığı altındaki yerleşim alanında tellere takılı kalan domuz, Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya salındı. Bir vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye giden Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, bahçenin demir tellerine sıkışarak yaralanan domuzu iğneyle bayılttıktan sonra tellerden kurtararak doğaya saldı.

Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, yaptığı açıklamada, şu ana kadar birçok vahşi hayvanı kurtararak doğal yaşam alanına tekrar saldıklarını belirterek, bu tür durumların hızlı bir şekilde kendilerine iletme uyarısında bulundu.

Bahçe sahibi Tamer Sargıl da Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı ve müdürlük çalışanlarına teşekkür etti.