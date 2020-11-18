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Yaralı halde bulduğu doğan kuşunun bir an olsun yanından ayrılmadı

Bilecik’te bir vatandaş, ormanlık alanda yaralı halde bulduğu uçamayan doğan kuşunun başından yetkililer gelinceye kadar bir dakika bile ayrılmadı.

Bilecik'te bir vatandaş, ormanlık alanda yaralı halde bulduğu uçamayan doğan kuşunun başından yetkililer gelinceye kadar bir dakika bile ayrılmadı.


Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Karadede köyüne çalı toplamak için bir arkadaşı ile ormana giden Ayhan Sarıkoç, kanatlarından avcılar tarafından vurulmuş ve uçamayan bir yaralı doğan kuşu gördü. Durumu hemen Bilecik Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildiren Sarıkoç, yetkililer gelinceye kadar yaralı doğanın başından ayrılmadı. Karadede Köyü'ne gelen Bilecik Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipler yaralı doğanı tedavisi yapılmak üzere Bilecik'e götürüldü.


Yetkililer, yaralı doğanın başından ayrılmayan Ayhan Sarıkoç'a duyarlılığı için teşekkür ettiler.

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