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Yaralı kedinin imdadına veteriner hekim yetişti

Bilecik Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri sokakta yaralı halde bulunan kedinin imdadına yetişti.

Bilecik Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri sokakta yaralı halde bulunan kedinin imdadına yetişti.


Mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarını sürdüren Belediye Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri hayırsever bir vatandaşın ihbarı üzerine yaralı bir kediyi bulunduğu yerden alarak Belediye Geçici Hayvan Barınağı'na ulaştırdı. Veteriner hekim tarafından ilk muayenesi yapılan yaralı kedi barınakta tedavi altına alındı. Ekipler aynı zamanda vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Yeni Mahalle'ye kedi evi bırakarak mahalle sakinleri tarafından bakılan kedileri korunaklı bir yuvaya kavuşturdu. Ayrıca can dostlarımızın her zaman yanında olan hayırsever vatandaşlara yapılan mama desteği sürüyor.

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