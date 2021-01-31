Yargıtay “Atatürk Parkı Bilecik'indir” dedi

Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne izafeten Bursa Bölge Müdürlüğü'nün Atatürk Parkı'na ilişkin Bilecik Belediyesi'ne açtığı davada Yargıtay kararını verdi. Parkın Bilecik'e ait olduğuna hükmedildi.

Kültür Sitesi Aile Çay Bahçesi'nin olduğu alana Bilecik Belediyesi tarafından yapılması planlanan Atatürk Parkı uzun süre gündemden düşmemişti. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in bu alanda şehre yakışır bir park yapacağını açıklamasının ardından bazı siyasiler ve bürokratlar Atatürk Parkı'nın yapılamayacağı yönünde görüş vermiş ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne izafeten Bursa Bölge Müdürlüğü dava açmıştı. Ancak açılan dava mahkeme tarafından reddedilmişti. Davet edilmesine rağmen birçok siyasi ve bürokrat, yerin davalık olduğu gerekçesi ile temel atma törenine katılmamıştı. Bu alanda şerh bulunduğu gerekçesi ile yeşil alan olduğu ve amacının dışında kullanılmamaya uyulacağı belirtilmesine karşılık Bilecik Belediyesi yeşili bol ve amacına uygun bir park projesi yaptırmıştı. Bu arada satış bedelini alması nedeniyle ‘şerh kaydını' kaldırdığına, yani taşınmazın kendisine ait olmadığına ilişkin belgeyi mahkemeye geç sunan Vakıflar Müdürlüğü, buna rağmen tedbir talepli bir dava da açarak Atatürk Parkı'nın yapılmasına engel olmaya çalışmıştı. Vakıflar tarafından açılan davada şerhin kaldırıldığına ilişkin belgenin yerel mahkeme tarafından fark edilmemesi üzerine tapu iptal tescil davasının kabulüne karar verilmişti ancak Yargıtay bu belge dikkate alınmadan verilen kararın bozulmasına karar verdi. Yargıtay, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Atatürk Parkı'nda hiçbir hakkının kalmadığını vurgulayarak, usulen Maliye tarafından bedelsiz terk yerinin araştırılmasına karar verdi.

“Cebimden karşılayacağım”

Parkın temel atma töreni sonrası muhalefet tarafından davalık yere yapılan yatırımın yarın belediyeyi zor duruma düşüreceği ve olası olumsuz karar neticesinde yapılacak yatırımların ve masrafın nasıl karşılanacağını sormalarına karşılık bütün sorumluluğu üzerine aldığını belirten Belediye Başkanı Semih Şahin, olası bir olumsuzlukta tüm masrafı kendi cebinden karşılayacağını beyan etmişti.

Yargıtay, Vakıflar İdaresinin temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına karar verirken, yerel mahkemece de gerekçeli kararda bu hususta hata yapıldığı, davacı vekilin şerhin kaldırıldığını bildiren dilekçenin mahkemece görülmediği belirtildi. Diğer yandan Yargıtay, belediyenin değinilen yönler itibarıyla yerinde bulunan temyiz itirazının kabulüne ve 1086 sayılı HUMK'un 428. maddesi gereğince bozulmasına, bozma nedenine göre asıl davalı-birleşen vakıflar idaresinin sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına oy birliği ile karar verdi.