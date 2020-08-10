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Yasak olmasına rağmen gölet piknikçilerle doldu taştı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde İlçe Hıfsızsıhha Kurulu kararıyla 3 gün boyunca girişi yasaklanan Küçükelmalı Tabiat Parkı yine piknikçiler ile doldu.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde İlçe Hıfsızsıhha Kurulu kararıyla 3 gün boyunca girişi yasaklanan Küçükelmalı Tabiat Parkı yine piknikçiler ile doldu.


Pazaryeri Kaymakamlığının 6 Ağustos 2020 tarih ve 2020/12 kararıyla ilçedeki mesire alanlarında 3 gün boyunca kamp yapmak, çadır kurmak, balık tutmak ve piknik yapmak gibi faaliyetler geçici bir süreliğine durdurulmuştur. Bu yasağa rağmen Küçükelmalı Tabiat Parkında hiçbir uyarı tabelası bulunmazken, ziyaretçiler mesire alanına ziyaret ettiler. Bazıları ise mangal bile yakarken, hiçbir önlem alınmadığını gözlerden kaçmadı.


Mesire alanlarındaki yasak sadece duyuru ve bildiriden ibaret kaldı.

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