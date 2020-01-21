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Yaşanan trafik kazası sonrası 7 köy elektriksiz kaldı, yol ulaşıma kapandı

Bilecik’te yaşanan trafik kazasında elektrik direğinin devrilmesi sonu 7 köy elektriksiz kalırken, Bilecik-Gölpazarı karayolu 50 dakika ulaşıma kapandı.

Bilecik'te yaşanan trafik kazasında elektrik direğinin devrilmesi sonu 7 köy elektriksiz kalırken, Bilecik-Gölpazarı karayolu 50 dakika ulaşıma kapandı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik'ten Gölpazarı ilçesine seyir halinde olan Salih Alp (62) yönetimindeki 11 SB 145 plakalı otomobil Kurşunlu Köyü yol ayrımı geldiğinde yerlerin buzlu olması sebebiyle sürücü direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç elektrik direğine çarparak durabilirken, diren devrilerek telleri koptu. Kazayı sürücü şans eseri yara alamadan atlatırken, 7 köy elektriksiz kaldı.


Öte yandan devrilen direk vinç yardımı kaldırılırken, bu süre zarfından Bilecik-Gölpazarı 50 dakika ulaşıma kapandı.

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