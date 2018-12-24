Bilecik'in Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Yaşasın Annem de Kitap Okuyor' projesi, Balaban İlkokulu 4/A sınıfı velileri ile başladı.

Proje kapsamında veliler, istedikleri kitapları okuyup 15 gün sonra bir araya gelerek eserler hakkında birbirlerine bilgiler vererek sohbet ediyor. Velileri ve öğrencileri okumaya teşvik etmenin yanı sıra ebeveynler ile okul iletişimini artırma amacıyla yürütülen proje hakkında bilgiler veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, "Çocuklara okuma alışkanlığının kazandırılması için anne-babalara önemli görevler düşüyor. Çocuklar kitaplarla ilk kez anne babaları aracılığıyla tanışır. Anne babalar okuma sevgisinin temellerini çok küçük yaşlarda atabilirler. Eğer çocuğunuzun kitap okuma alışkanlığı kazanmasına yardımcı olursanız gerisi kendiliğinden gelecektir. Annesi kitap okumaya gelen çocuklar, bunu örnek alacaktır. Çocuklarınıza güzel bir örnek olduğunuz için çok mutluyum bu projeye destek vererek öğretmenlerimize, kitap okuyan ve okuduklarını paylaşan tüm velilere teşekkür ederim” dedi.