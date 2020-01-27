Bilecikli Milli Halterci Bahadır Erdal, Naim Süleymanoğlu Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası'nda Türkiye 2'inci oldu. Genç yaşında başarıları ile adından söz ettiren Erdal, yaşından fazla madalya sahibi oldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Naim Süleymanoğlu Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası'nda Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü sporcusu Bilecikli Milli Halterci Bahadır Erdal Türkiye 2'inci oldu. 61 kilogram sıkletinde yarışan Bahadır Erdal, koparmada 105, silkme de ise 125 kilo kaldırış yaparken, toplamda 230 kilo kaldırış ile Türkiye 2'incisi oldu.

Spor hayatına Ankara ASKİ Spor'da ve Türkiye Olimpiyat Hazırlama Merkezi'nde (TOHM) devam eden milli halterci Erdal, henüz 17 yaşında 25'in üzerinde madalya sahibi olurken, bir yandan da eğitim hayatını sürdürüyor. Erdal, başarılarına yenisini eklemenin mutluluğunu dile getirerek, Türkiye'yi Avrupa ve Dünya arenasında temsil etmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.

Öte yandan 3 Avrupa, 2 Türkiye Şampiyonu olan 17 yaşındaki milli haltercinin 27 tane madalyası bulunuyor.