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Yatırım için Osmaneli'ni seçtiler

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde sanayi parselleri büyük ilgi görürken, firmalar yatırım için ilçeyi tercih etmeye başladı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sanayi parselleri büyük ilgi görürken, firmalar yatırım için ilçeyi tercih etmeye başladı.


Osmaneli-Yenişehir-Bursa-Gemlik YHT hattı içinde olması, Gemlik Limanına yakınlık ve yerli otomobil fabrikasının Gemlik Körfezine kuruluyor olmasıyla bir anda Osmaneli sanayi parsellerinde talep patlaması yaşıyoruz. Sanayi parsel fiyatlarının metrekaresinin 90 ile 150 TL seviyelerine geldiğini anlatan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Bugün yine sanayi parsellerimizden yer iki şirketimiz de yatırımlar için Osmaneli'ni tercih etti. Çelik kontstrikson alanında faaliyet gösteren bir firmamız 10 bin 500 metrekare ve prefabrik yapı alanında faaliyet gösteren bir firmamız 12 bin 500 metrekare sanayi parseli satın aldı. Değerli sanayicilerimize yatırımları için Osmaneli'ni seçtikleri için tekrar teşekkür ediyoruz. Yeni yatırımcılar ve yeni yatırımlar ilçemize hayırlı olsun" dedi.

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