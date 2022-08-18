Bilecik'te Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi'nin 2022 yılı değerlendirme toplantısı, Vali Dr. Kemaş Kızılkaya başkanlığında yapıldı.

Bilecik İl Özel İdaresi toplantı salonunda yapılan toplantıya; vali yardımcısı, ilçe kaymakamları, il genel meclis başkanı, il özel idare genel sekreteri ve kurumların ilgili birim müdürleri katıldı.

Merkez köy ve ilçelere bağlı köylerin yol, içme suyu ve altyapı gibi hizmetlerin ele alındığı toplantıda; proje çerçevesinde gerçekleşen yatırımlar ve yapılması planlanan projeler masaya yatırıldı.